Стрелком на хоккейном матче в США оказался трансгендер

NYP: на матче в Род-Айленде стрелял мужчина, называющий себя женским именем

Личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде установили. Им оказался 56-летний мужчина, который называл себя женским именем*, сообщила газета New York Post .

«Полиция опознала стрелявшего… как Роберта Доргана и сообщила, что он также использовал женское имя <…> Роберта Эспозито», — указано в публикации.

Во время стрельбы погибла мать сына Доргана. Ее родственник позже скончался в больнице от полученных ранений. Сам Дорган покончил с собой.

ЧП произошло в городе Потакет на ледовой арене во время хоккейного матча между школьными командами Coventry и Blackstone Valley. Трое человек погибли, еще трое получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии.

По версии следствия, стрельба стала результатом семейного спора. К расследованию дела подключили ФБР.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.