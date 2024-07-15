Стрельбу на митинге Трампа вели из трех видов оружия

Прогремевшие выстрелы на митинге в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в городе Батлер штата Пенсильвания велись из трех видов оружия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на результат исследования аудиозаписей Национального центра судебной экспертизы при университете Колорадо.

По данным авторов исследования, сначала прозвучали три выстрела из предполагаемого оружия А, для следующих пяти пуль использовали оружие B. Еще один выстрел оставил акустический импульс, сделанный из оружия С.

Кроме того, записи подтвердили, что стрелок находился на расстоянии в 360 — 393 фута (110 — 120 метров) от трибуны, где находился политик. При этом ФБР заявила, что стрелок действовал в одиночку и использовал для покушения на бывшего президента США полуавтоматическую винтовку, находясь на крыше здания.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники уточнял, что во время подготовки митинга ответственные за охрану Трампа сотрудники Секретной службы США отмечали опасность прямого доступа на крышу и просили установить там дополнительные силы или взять здание под охрану. Как вооруженный стрелок проник на место, откуда вел стрельбу, сейчас устанавливают следователи.

Подозреваемым в покушении на Дональда Трампа стал 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка на месте ликвидировали снайперы. Политик в ходе стрельбы получил только ранение уха. На месте погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.