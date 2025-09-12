Стрельба произошла в Военно-морской академии США в Аннаполисе

На территории Военно-морской академии США в Аннаполисе раздались несколько выстрелов. На месте работает полиция, сообщил телеканал Fox News.

«Академию ВМС США закрыли после того, как исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием», — отметили в сообщении.

Предположительно, молодой человек причастен к стрельбе. Полицейские оперативно прибыли на место ЧП.

В этот же день в штаб Демократической партии США поступила анонимная информация о возможно заложенной в здании бомбе. Сотрудники полиции проверяли все помещения.

Ранее преступник с оружием совершил нападение на католическую школу во время утренней мессы. От его рук погибли два человека. Также с ранениями различной степени тяжести в госпиталь доставили 20 человек, в том числе пятерых школьников. .