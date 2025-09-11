В США полиция оцепила штаб Демпартии после сообщения о бомбе

В штаб Демократической партии США поступило анонимное сообщение о возможно заложенной в здании бомбе. Сотрудники полиции оцепили его для проверки помещений, сообщил телеканал Fox News.

«На месте находятся десятки полицейских и сотрудников полиции. Взрывчатых веществ пока не обнаружили», — отметили журналисты.

Правоохранители проводят проверку здания в целях безопасности. Неизвестные направили сообщение о возможной опасности на следующий день после убийства политика Чарли Кирка, в причастности к которому подозревали членов Демпартии.

Активист умер в больнице, куда его привезли в критическом состоянии. Сотрудники ФБР обнаружили охотничье ружье, которое, вероятно, принадлежало киллеру. Спецслужбы предположили, что подозреваемый в убийстве носил темные очки и кепку.