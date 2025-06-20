«Страшные события». В Китае испугались предсказаний Жириновского

Покойный политик Владимир Жириновский еще в 2019 году высказывался о противостоянии Ирана и Израиля. Сейчас прогнозы бывшего лидера ЛДПР начинают сбываться, сообщило китайское издание Baijiahao.

«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предупреждал Жириновский.

Китайские журналисты отметили, что высказывания политика когда-то звучали невероятно, но теперь становятся реальностью.

Он заявлял, что после 2020 года Ближний Восток ждут драматические события. В конфликт между Ираном и Израилем вступят США. Одним из последствий противостояния станет рост стоимости нефти, что сильно повлияет на мировую экономику.

«Прогноз Жириновского сбывается, скоро нефть будет стоить по 200 долларов за баррель, как он и обещал», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что у российского политика не было сверхъестественных способностей, просто он умел глубоко анализировать и понимал международные процессы.

Ранее в Сети обсуждали прогноз Жириновского, где он предсказал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.