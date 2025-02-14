«Будут под российским флагом». Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Москве. Свой прогноз политик озвучил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», напомнили на сайте партии.

«Здесь будет встреча. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. Трамп не будет возражать, что вся Новороссия, Крым и Донбасс будут под российским флагом», — рассказывал Жириновский.

По словам политика, Трамп якобы завершит три конфликта и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Также лидер ЛДПР утверждал, что отношения России и США станут нормальными.

Жириновский предсказывал, что пять районов Украины войдут в НАТО. Он рассказывал, что семья Трампа будет находиться у власти до 2040 года, а сам Дональд войдет в историю как лучший президент США.

В одном из своих выступления лидер ЛДПР утверждал, что в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР.