Жертвами давки на религиозном фестивале в Индии стали 30 человек

Как минимум 30 человек погибли в давке во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, который проходил в городе Праяградж в Индии. Еще 60 человек пострадали, сообщило агентство Ani .

По словам старшего офицера полиции Вайбхава Кришны, 25 тел удалось опознать, идентификация еще пяти продолжается. Давка произошла в ночь на 29 января на реке, когда толпа паломников совершала ритуал омовения. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Фестиваль Кумбха Мела проводится каждые 12 лет. За 45 дней, которые продолжается мероприятие, в нем принимают участие около 450 миллионов человек. Крупнейшее по масштабу индуистское событие входит в список ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.

Ранее стало известно, что в результате давки в центральной мечети Омейядов в Дамаске погибли по меньшей мере три человека, один из которых — ребенок. Еще пять человек пострадали, им потребовалась госпитализация.