Более ста человек погибли во время давки в индийском штате Уттар-Прадеш

Hindustan Times: минимум 107 человек погибли при давке в штате Уттар-Прадеш

По меньшей мере 107 человек, большинство из них — женщины, погибли во время давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Давка началась на выходе из палатки, где выступал проповедник. По предварительной версии, посетители почувствовали себя плохо из-за жаркой и влажной погоды. После окончания выступления они захотели как можно быстрее выйти на свежий воздух, что и привело к давке.

«Не было другого пути выбраться, и люди падали друг на друга», — рассказала пострадавшая.

Ситуацию, по ее словам, усугубили мотоциклы, припаркованные у палатки и не позволявшие выйти.

Главный министр штата пообещал выплатить по 200 тысяч рупий семьям погибших и по 50 тысяч — пострадавшим.

В Саудовской Аравии из-за жары погибли более тысячи верующих. Среди них были россияне.