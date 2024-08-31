Главы стран Сахеля не обращались к России за помощью с принятием документа в Совбезе ООН по поводу поддержки Украиной террористов в странах Африки. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привело РИА «Новости» .

Ранее постпред Мали при Всемирной организации Исса Конфуру заявил, что большая часть оружия, поставляемого Западом Украине, также попадает в руки террористов в Сахеле.

«Заявление представителя Мали говорило само за себя. На данном этапе этого достаточно, поэтому мы посмотрим, как развиваться дальше», — отметил Полянский.

Ранее стало известно, что Мали и Нигер обратились в Совбез ООН с призывом расследовать заявления властей Украине о поддержке вооруженных антиправительственных группировок в Африке. Также политикой киевского режима в регионе возмутились Сенегал и Буркина-Фасо.