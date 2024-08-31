Страны Сахеля не просили помощи у России из-за действий Киева в Африке

Полянский: страны Сахеля не просили помощи у РФ из-за поддержки Киевом боевиков

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Главы стран Сахеля не обращались к России за помощью с принятием документа в Совбезе ООН по поводу поддержки Украиной террористов в странах Африки. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее постпред Мали при Всемирной организации Исса Конфуру заявил, что большая часть оружия, поставляемого Западом Украине, также попадает в руки террористов в Сахеле.

«Заявление представителя Мали говорило само за себя. На данном этапе этого достаточно, поэтому мы посмотрим, как развиваться дальше», — отметил Полянский.

Ранее стало известно, что Мали и Нигер обратились в Совбез ООН с призывом расследовать заявления властей Украине о поддержке вооруженных антиправительственных группировок в Африке. Также политикой киевского режима в регионе возмутились Сенегал и Буркина-Фасо.

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