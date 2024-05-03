Страны G20 испугались последствий изъятия замороженных активов России | 360°

Мир 03 мая 2024, 11:16 Страны G20 испугались последствий изъятия замороженных активов России FT: страны G20 боятся не суметь вернуть замороженные активы РФ при необходимости Pradeep Gaur/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава министерств финансов стран «Большой двадцатки» забеспокоились из-за планов Запада направить замороженные российские активы на помощь Украине. Они рассудили, что во время мирных переговоров Россия могла потребовать эти деньги обратно. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Делегаты были охвачены глубоким чувством беспокойства по поводу насущного вопроса: потенциального захвата или использования российских активов. <…> Немецкий чиновник сказал: „Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры <…>, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует обратно свои замороженные активы, а вы <…> уже заложили их“, — говорится в материале.

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По данным газеты, сильнее многих идея не понравилась главе Минфина Саудовской Аравии Мохаммеду аль-Джадаану и его коллеге Шри Муляни Индравати из Индонезии. Они указали на то, что разногласия стран Запада по этому вопросу почти зашли в тупик. В то же время за конфискацию активов России выступили США, Канада и некоторые члены правительства Британии.

СМИ также писали, что представители стран G7 заявили о прекращении обсуждения полной конфискации замороженных российских активов.