Страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных активов России | 360°

Мир 03 мая 2024, 09:00 Страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных активов России FT: страны G7 отказались от идеи полной конфискации замороженных активов России РИА «Новости»

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Несколько представителей стран G7 в частном порядке заявили журналистам, что полную конфискацию замороженных российских активов обсуждать перестали. «Большая семерка» начала рассматривать альтернативы, сообщила газета Financial Times.

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается», — говорится в материале.

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Европейские страны все еще надеются «извлечь финансирование» из замороженных активов, но опасаются от всего, что может затрагивать сами активы, поскольку, вероятно, последует «возмездие», уточнило СМИ.

Ранее стали известны два возможных ответа России на возможную конфискацию ее активов. Страна может конфисковать ценные бумаги Запада со спецсчетов типа «С» или рассмотреть блокирование небиржевых активов недружественных государств.