Индонезия и Саудовская Аравия выступили против конфискации российских активов | 360°

Мир 03 мая 2024, 11:14 Индонезия и Саудовская Аравия выступили против конфискации российских активов FT: Джакарта и Эр-Рияд попросили Евросоюз не изымать российские активы РИА «Новости»

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Индонезия и Саудовская Аравия пытаются убедить Евросоюз не конфисковывать российские активы из-за боязни за сохранность своих ценных бумаг на Западе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

«Страны, такие как Индонезия и Саудовская Аравия, лоббируют столицы ЕС, чтобы [они] не конфисковывали [российские] активы, опасаясь за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе», — указали авторы материала.

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Одни из источников отметил, что Индонезия и Саудовская Аравия действительно боятся за свои активы. По данным журналистов, представители этих стран выразил особое беспокойство по этому поводу на недавней встрече министров финансов стран G20 в Бразилии.

По данным «Газеты.ru», о последствиях изъятия российских активов предупреждал председатель Европейского ЦБ Кристин Лагард. По его словам, это может привести к нарушению международного порядка.