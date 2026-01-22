Страны Европы начали обсуждать разработку своего ядерного оружия

Страны Европы задумались об увеличении ядерных арсеналов и разработке собственного атомного оружия из-за разногласий с США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Рассматривается также вариант, при котором максимально усилят французскую и британскую армии, у которых уже есть такое оружие, но его запасы значительно уступают американским. Кроме того, европейцы хотят его получить, поскольку опасаются угрозы не только от США, но и от России.

При этом некоторые европейские политики, например Марин ле Пен, считают, что французское ядерное оружие должно использоваться только для защиты самой Франции.

Ранее глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что королевство не намерено отдавать Гренландию даже под угрозой ядерного удара со стороны США.