Гренландию не получат. В Дании не испугались ядерной угрозы от США

Глава оборонного комитета Ярлов: Дания не даст Гренландию даже при ядерном ударе

Дания не намерена отдавать Гренландию, даже если американская сторона станет угрожать применением ядерного оружия. Об этом в соцсети Х заявил глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.

«Дания не отдаст Гренландию, даже если США будут угрожать ядерным оружием», — написал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что больше не собирается думать о мире, не став лауреатом Нобелевской премии. Теперь он собирается включить Гренландию в состав США.

В письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере глава Белого дома написал, что мир останется приоритетом для него, однако впредь он в первую очередь станет заботиться о выгоде для Америки.

Также Трамп отметил, что Дания не сможет защитить Гренландию от угроз со стороны России и Китая. Он усомнился в суверенитете страны над островом, ведь ему нет никаких письменных доказательств.