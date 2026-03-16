Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС

На встречах министров иностранных дел и энергетики стран Евросоюза Венгрия заявит, что Украина не может стать членом сообщества. Эту позицию страны анонсировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщил ТАСС .

«О вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, а 20-й пакет санкций и кредит на 90 миллиардов евро можно будет включить в повестку дня только тогда, когда украинцы возобновят поставки нефти и дадут нам гарантии, что больше никогда не будут их прекращать», — подчеркнул он.

Сийярто неоднократно указывал, что Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу, пока Виктор Орбан остается премьер-министром Венгрии. Его позиция по этому вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны.

Ранее Орбан заявил, что его страна не видит причин, возможности и права помогать Украине, которая создала угрозу республике, закрыв нефтепровод «Дружба».