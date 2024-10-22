Страны — участницы БРИКС согласовали без возражений формулировку по Украине. Она войдет в итоговую декларацию саммита в Казани, сообщил в эфире Первого канала помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — сказал он.
В саммите БРИКС в Казани примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ушаков сообщил, что на 24 октября у генсека запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ситуацию вокруг Украины.
Ранее Гутерриш отклонил приглашение Украины прибыть на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Такую позицию в украинском МИД сочли неправильной, отметив, что она «подрывает репутацию ООН».
Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
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