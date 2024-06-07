Страны БРИКС обогнали G7 по ВВП

Путин: страны БРИКС превзошли G7 по общему ВВП, эта тенденция сохранится

На сегодняшний день общий ВВП стран БРИКС больше аналогичного показателя у «Большой семерки». Тенденция продолжает усиливаться по мере роста экономик стран объединения и сохранится в будущем, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

«Общий ВВП стран БРИКС больше сегодня, чем совокупный ВВП „Большой семерки“. И эти тенденции ускоряются. Имею в виду темпы экономического роста сегодня и на ближайшую перспективу», — отметил он.

Глава государства отметил, что у сообщества БРИКС есть большой потенциал для присоединения новых участников-стран.

Накануне Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Они обсудили дальнейшую стратегию банка в части финансирования различных проектов в странах сообщества.