Страны БРИКС обогнали G7 по ВВП

На сегодняшний день общий ВВП стран БРИКС больше аналогичного показателя у «Большой семерки». Тенденция продолжает усиливаться по мере роста экономик стран объединения и сохранится в будущем, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
«Общий ВВП стран БРИКС больше сегодня, чем совокупный ВВП „Большой семерки“. И эти тенденции ускоряются. Имею в виду темпы экономического роста сегодня и на ближайшую перспективу», — отметил он.
Глава государства отметил, что у
сообщества БРИКС есть большой потенциал для присоединения новых участников-стран.
Накануне Путин встретился с
главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Они обсудили дальнейшую стратегию банка в части финансирования различных проектов в странах сообщества.
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