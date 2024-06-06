Президент России Владимир Путин встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Должен отметить, что за этот год Банком многое сделать удалось под вашим руководством, впервые он показал значительную прибыль. Банк развития БРИКС работает все более организованно и успешно», — заявил глава государства.

Путин напомнил о встрече с Руссефф в 2023 году на полях саммита «Россия — Африка». По словам президента, Россия рада продолжить диалог с главой Нового банка развития БРИКС.

По данным Кремля, участники встречи планируют обсудить вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе в России.

Ранее Путин оценил состояние экономик Германии и Евросоюза. По его словам, если экономика Германии будет кашлять, то европейским партнерам страны также грозит «экономический грипп».