Путин указал на потенциал БРИКС к расширению

Путин: у БРИКС большой потенциал для присоединения новых участников

БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников. Об этом в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 сказал президент Владимир Путин.

«У сообщества БРИКС есть большой потенциал для присоединения новых стран. Такое стремление заинтересованных новых участников на развитие контактов разных континентов мы буем поддерживать», — отметил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В пятницу глава государства выступает на пленарной сессии форума.

Накануне Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Стороны обсудили дальнейшую стратегию банка в части финансирования различных проектов в странах сообщества.

Западные СМИ отмечали, что мероприятия в рамках сообщества БРИКС позволят России и Китаю укрепить дружбу со странами Глобального Юга.