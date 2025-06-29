Армию США могут сократить на тысячи солдат

Американская армия готова внедрить новую политику, которая позволит увольнять военнослужащих с хронической кожной болезнью, вызывающей болезненные высыпания после бритья. Эта проблема особенно часто встречается у афроамериканцев, сообщил сайт Military.com .

Согласно внутренним документам, армия намерена полностью отказаться от бессрочных медицинских освобождений от бритья.

Вместо этого медики должны будут назначать официальные курсы лечения для солдат с этим заболеванием. Тем, кто не сможет обходиться без исключения из правил дольше года, придется покинуть службу.

Солдаты, которые запросят длительное освобождение от бритья, могут пройти процедуру лазерного удаления вросших волос. Расходы на нее оплатит Пентагон. Речь идет о десятках тысячах долларов на каждого военного.

Авторы материала отмечают, что чаще всего отказаться от бритья разрешают солдатам с диагнозом псевдофолликулит. При нем волосы врастают в кожу после процедуры.

От этого состояния в США страдают до 60% чернокожих мужчин.

«Разумеется, это расово мотивировано. Тактических причин нет, вы можете выглядеть профессионально с растительностью на лице», — рассказал изданию один из старших унтер-офицеров, знакомых с планами командования.

Military.com утверждает, что американская армия переживала длительный спад набора новобранцев после пика войн в Ираке и Афганистане. Ситуация начала меняться лишь в прошлом году.

В апреле 2025 года также сообщалось, что США могут сократить армию — сразу на 90 тысяч военных.