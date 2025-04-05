«Агент Дональд и майор Маск получили новые методички». В США готовится сокращение армии
Американская армия может сократиться на 90 тысяч поенных. Пентагон столкнулся с сокращением бюджета и стратегической перестройкой.
Проблемы с финансами
Армейское руководство Соединенных Штатов негласно рассматривает возможность масштабного сокращения личного состава регулярных сил.
«Данный шаг свидетельствует о растущих проблемах с бюджетом в Пентагоне и более серьезном отходе в военной стратегии от европейского направления и борьбы с терроризмом», — сообщили авторы материла на сайте Military.com.
По их данным, сейчас обсуждаются различные варианты, начиная от сокращения до 420 тысяч военных и заканчивая уменьшением состава до 360 тысяч. При этом армия США насчитывает 450 тысяч военнослужащих.
«Смертоносная» армия
Пока непонятно, коснутся ли реформы резерва личного состава или национальной гвардии. Военные стратеги собираются превратить сухопутные войска США в «более гибкий, специализированный инструмент, лучше подходящий для будущих конфликтов».
«Мы наращиваем боевую мощь, одновременно сокращая штат и накладные расходы. Конечная численность может даже увеличиться. Это будет более компактная, более смертоносная и более многочисленная армия», — заявила представитель ВС Синтия Смит в электронном письме Fox News.
Сигнал от Трампа
Соединенные Штаты были ключевым игроком в поддержке НАТО на фоне российско-украинского конфликта. Эту миссию часто критиковала администрация президента США Дональда Трампа.
Во время выступления в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь Марко Рубио передал четкий сигнал от главы государства: Европа должна активизировать свои усилия.
«Он против НАТО, у которого нет возможностей, необходимых для выполнения своих обязательств», — подчеркнул Рубио.
На этот счет сыронизировали авторы Telegram-канала «Сварщики».
«Агент Дональд и майор Маск получили новые методички от Кремля через Кирилла Дмитриева: топить Европу, творить бардак, вводить все в хаос, терять по триллиону долларов в день на биржах и подрывать доверие к доллару. Чтобы в ближайшие 10 лет никто и думать не мог ни о чем другом, кроме как о спасении великой Америки», — написали они.
В прошлом году армия США сократила около 24 тысяч должностей, связанных с борьбой с терроризмом. Эти должности в основном остались незаполненными. Несмотря на проблемы с набором личного состава в последние годы, армия достигла своей цели по набору.