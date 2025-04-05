05 апреля 2025 13:42 «Агент Дональд и майор Маск получили новые методички». В США готовится сокращение армии 0 0 0 Фото: IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo / www.globallookpress.com Мир

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Американская армия может сократиться на 90 тысяч поенных. Пентагон столкнулся с сокращением бюджета и стратегической перестройкой.

Проблемы с финансами Армейское руководство Соединенных Штатов негласно рассматривает возможность масштабного сокращения личного состава регулярных сил. «Данный шаг свидетельствует о растущих проблемах с бюджетом в Пентагоне и более серьезном отходе в военной стратегии от европейского направления и борьбы с терроризмом», — сообщили авторы материла на сайте Military.com. По их данным, сейчас обсуждаются различные варианты, начиная от сокращения до 420 тысяч военных и заканчивая уменьшением состава до 360 тысяч. При этом армия США насчитывает 450 тысяч военнослужащих.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Смертоносная» армия Пока непонятно, коснутся ли реформы резерва личного состава или национальной гвардии. Военные стратеги собираются превратить сухопутные войска США в «более гибкий, специализированный инструмент, лучше подходящий для будущих конфликтов». «Мы наращиваем боевую мощь, одновременно сокращая штат и накладные расходы. Конечная численность может даже увеличиться. Это будет более компактная, более смертоносная и более многочисленная армия», — заявила представитель ВС Синтия Смит в электронном письме Fox News.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Сигнал от Трампа Соединенные Штаты были ключевым игроком в поддержке НАТО на фоне российско-украинского конфликта. Эту миссию часто критиковала администрация президента США Дональда Трампа. Во время выступления в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь Марко Рубио передал четкий сигнал от главы государства: Европа должна активизировать свои усилия. «Он против НАТО, у которого нет возможностей, необходимых для выполнения своих обязательств», — подчеркнул Рубио. На этот счет сыронизировали авторы Telegram-канала «Сварщики». «Агент Дональд и майор Маск получили новые методички от Кремля через Кирилла Дмитриева: топить Европу, творить бардак, вводить все в хаос, терять по триллиону долларов в день на биржах и подрывать доверие к доллару. Чтобы в ближайшие 10 лет никто и думать не мог ни о чем другом, кроме как о спасении великой Америки», — написали они. В прошлом году армия США сократила около 24 тысяч должностей, связанных с борьбой с терроризмом. Эти должности в основном остались незаполненными. Несмотря на проблемы с набором личного состава в последние годы, армия достигла своей цели по набору.