Странное сообщение о счастье проигрывалось при звонках в Иран

Находившимся за пределами Ирана людям не удалось дозвониться до знакомых в зоне конфликта. Вместо адресатов они слышали голосовые сообщения о жизненных трудностях и поиске счастья. Об этом сообщил телеканал CNN .

На звонки по мобильному в Иране отвечал роботизированный голос, который произносил 90-секундное заранее записанное сообщение. В нем шла речь о неожиданных сюрпризах в жизни, необходимости преодолеть трудности, закрыть глаза и представить себя в месте, где царят мир и счастье. При звонках на стационарные телефоны такие записи не включались.

Основатель неправительственной организации NetBlocks Альп Токер предположил, что власти Ирана на фоне бомбардировок ограничили мобильную связь и перенаправили звонки на специально записанные заглушки. Он наблюдал такое в других странах при отключении интернета.

«Дело в том, что когда интернет отключается, телефоны нужно куда-то переключить, и это приведет к аварийному сообщению на устройстве. <…> Это в формате обычного ответного сообщения шлюза, которое вы можете получить от национального шлюза, когда телефон не отвечает», — объяснил он.

Специалиста по безопасности из Великобритании, пожелавшего остаться анонимным, смутило, что записанные сообщения появлялись после второго гудка. По его мнению, это говорит о помехах на уровне сети.

Ранее стало известно о вмешательстве США в конфликт. Бомбардировщики атаковали три ядерных объекта на территории Ирана.