Захарова высмеяла обвинения России в диверсии на кабеле связи в Балтийском море

Странам, обеспокоенным собственной безопасностью, следует выделять средства на решение внутренних проблем, а не отправлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала обвинения в адрес России со стороны британской газеты The Times в диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1, проложенном в Балтийском море. Авторы материала написали, что происшествие могло оказаться «тренировкой для более масштабной атаки со стороны Москвы».

Захарова посоветовала западным странам начать перераспределять средства должным образом, больше отчисляя на внутренние нужды, а не на спонсирование «террористического киевского режима».

«Странная логика: на весь мир кричать, что они не могу справиться со своими внутренними проблемами, и при этом спускать миллиарды на маньяка-наркомана Зеленского», — подчеркнула она.

Ранее Германия и Финляндия начали расследование из-за разрыва кабеля на Балтике.