ФРГ и Финляндия начали расследования из-за разрыва кабеля связи в Балтике

Власти Германии и Финляндии заявили, что их обеспокоило повреждение подводного кабеля связи, соединяющего их страны в Балтийском море, ведется расследование. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

«Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — говорится в заявлении.

До этого в Финляндии сообщили о разрыве подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, соединяющего финский остров Сантамахин с немецким городом Росток. По словам генерального директора госкомпании Cinia Ари-Юсси Кнаапила, это произошло в результате внешнего воздействия, но не уточнил, что именно стало причиной.

Ранее в Польше сообщили, что в Балтийском море вытекло не менее 300 литров нефти из-за сбоя при загрузке танкера на топливном терминале литовской компании Orlen Lietuva.