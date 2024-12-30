Украине придется смириться с потерей части территорий. Об этом в интервью телеканалу Te3 заявил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.

«Реальность показывает, что Украине придется отказаться от части своей территории», — сказал министр.

Украина не осознает особенности своего географического положения, отметил Калиняк и добавил, что у нее самая протяженная граница именно с Россией. Интерес Словакии заключается в том, чтобы конфликт на Украине закончился и начались мирные переговоры.

Ранее сербский лидер Александр Вучич провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Серб охарактеризовал беседу как «содержательную и хорошую». На Украине заявили, что в разговоре Зеленский просил Вучича принять меры, чтобы Сербия перестала принимать мужчин, которые бегут от мобилизации.