Страна ЕС подняла в воздух четыре истребителя из-за российских БПЛА

Румыния подняла в воздух четыре истребителя для перехвата российских БПЛА

В ночь на 27 сентября Министерство обороны Румынии подняло в воздух четыре истребителя после обнаружения неизвестных беспилотников, которые военные идентифицировали как российские. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Российские силы в пятницу провели новую атаку против Украины рядом с речной границей Румынии. Для контроля ситуации с воздуха мы подняли четыре истребителя F-16», — заявили в румынском Минобороны.

О каких-либо активных действиях в воздухе ведомство не сообщило. При этом в пресс-службе уточнили, что на территории страны заметили падение беспилотников.

В ночь на пятницу украинские СМИ писали о мощных взрывах в Одессе. Подробности атаки они не привели. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отмечал, что в результате удара по Измаилу пострадала портовая инфраструктура.