Страна ЕС подняла в воздух четыре истребителя из-за российских БПЛА

В ночь на 27 сентября Министерство обороны Румынии подняло в воздух четыре истребителя после обнаружения неизвестных беспилотников, которые военные идентифицировали как российские. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Российские силы в пятницу провели новую атаку против Украины рядом с речной границей Румынии. Для контроля ситуации с воздуха мы подняли четыре истребителя F-16», — заявили в румынском Минобороны.
О каких-либо активных действиях в воздухе ведомство не сообщило. При этом в пресс-службе уточнили, что на территории страны заметили падение беспилотников.