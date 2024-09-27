РИА «Новости»: в Измаиле при взрывах повредило склады с бронетехникой ВСУ

В результате ночного удара по украинскому Измаилу пострадали портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Также, по его информации, есть погибшие, среди них — наемники из иностранных государств.

«Произошло попадание в склады, где она на протяжении недели копили технику, привезенную паромами. По описаниям, там могли быть зенитные установки „Гепард“ и самоходные артиллерийские установки калибра 155 миллиметров», — сказал собеседник агентства.

Лебедев отметил, что в результате удара ликвидировали ряд украинских военнослужащих, а также румынских наемников. В больницы увезли от 12 до 15 пострадавших.

Днем ранее подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области, где могли находиться американские истребители F-16.