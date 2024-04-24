Пентагон раскрыл состав нового пакета помощи Украине | 360°

Мир 24 апреля 2024, 19:34 Пентагон раскрыл состав нового пакета помощи Украине Пентагон назвал вооружение в рамках пакета военной помощи Украине на $1 млрд U.S. Department of Defense

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Министерство обороны США объявило об очередной помощи для Украины на один миллиард долларов. Новый транш оборудования включает ПВО, артиллерию и бронетехнику, сообщили в пресс-службе Пентагона.

В пакет внесли артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, управляемые ракеты «воздух-воздух» AIM-9, патроны и боеприпасы против БПЛА.

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Кроме того, США планируют отправить на Украину боевые машины пехоты Bradley, автомобили повышенной проходимости HMMWV и колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP).

В список включили переносные противотанковые комплексы Javelin и ручные противотанковые гранатометы AT4. Также ВСУ получат ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, противотанковые мины и противопехотные мины Claymore.

Президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине примерно на 61 миллиард долларов. Помощь киевскому режиму теперь будут предоставлять в кредит.