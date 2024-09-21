Столтенберг резко раскритиковал идею создания альтернативной европейской армии

Евросоюз не должен создавать единую европейскую армию как альтернативу НАТО. Об этом заявил во время прощальной речи покидающий пост генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привела Financial Times .

Уходящий глава военного блока предупредил, что создание альтернативной армии может усугубить существующий дефицит людских ресурсов в НАТО.

«ЕС не должен начать создавать альтернативные оборонные структуры, например, силы быстрого реагирования», — заявил Столтенберг.

В интервью немецким СМИ Столтенберг заявил, что Россия виновата в ухудшении отношений с НАТО. По его словам, альянс «пытался» поддерживать диалог с РФ в 1990-х, когда подписали акт Россия-НАТО.