Столтенберг обвинил Россию в ухудшении отношений с НАТО

Столтенберг заявил, что НАТО якобы старался сохранить отношения с Россией

НАТО якобы «до последнего» пытался сохранить отношения с Россией, заявил генсек Йенс Столтенберг. В интервью немецким СМИ он назвал российские власти ответственными за разрушение диалога.

Столтенберг отметил, что альянс «пытался» поддерживать диалог с РФ в 1990-х, когда подписали акт Россия-НАТО.

«Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями», — процитировало его РИА «Новости».

По его словам, будучи премьер-министром Норвегии он пытался «строить лучшие отношения» с Россией. Генсек НАТО признал, что сейчас возможности для «содержательного диалога» практически нет.

В Эстонии рядом с российскими границами открыли новую военную базу. В ней смогут разместиться до тысячи человек.