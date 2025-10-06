Столтенберг раскрыл, для чего Трамп оставил Исландию в НАТО

Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО, чтобы следить за подлодками РФ

Президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в составе НАТО ради возможности следить за российскими подводными лодками. Об этом в автобиографии «Под моим надзором» рассказал экс-глава альянса Йенс Столтенберг, фрагмент опубликовала газета The Guardian .

Столтенберг указал, что при обсуждении членства Исландии в НАТО стало понятно, что страна не соответствует требованиям альянса из-за отсутствия собственных вооруженных сил. Трамп спросил, что же «мы хотим от Исландии», на что ответил экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он объяснил, что Исландия полезна, если НАТО хочет отслеживать российские подлодки.

После такого пояснения Трамп задумался и сообщил, что США «позволят Исландии остаться государством — членом альянса».

