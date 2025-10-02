Президент России Владимир Путин заявил, что попытки Запада нанести стратегическое поражение России изначально обречены на провал. Об этом он сообщил во время выступления на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, некоторые западные политики продолжают строить иллюзии о возможности такого исхода, однако подобные надежды беспочвенны. Путин подчеркнул, что время расставит все на свои места, и даже те, кто упорно не желает видеть очевидного, вынуждены будут признать реальность.

Некоторые, правда, упорно надеются все-таки добиться своего, нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение». Если они не видят обреченности этого плана и упорствуют… Надеюсь, что жизнь покажет, и это дойдет до самых упрямых тугодумов.

Глава государства отметил, что Россия гордится своими вооруженными силами. Все карательные меры против Москвы «потерпели полный крах».

Как добавил Владимир Путин, некоторые страны всегда желали сокрушить Россию и поживиться. Этого, объяснил президент, никогда не случится.

Свой тезис президент подкрепил стихами Пушкина — и пояснил, что строки классика («Бородинская годовщина» — прим. ред.) актуальны и в нынешней международной ситуации.

В ходе того же выступления на «Валдае» Владимир Путин также жестко ответил на слова о «бумажном тигре».