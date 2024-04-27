Испания передаст ВСУ ракеты и бронетехнику | 360°

Мир 27 апреля 2024, 04:24 Испания передаст ВСУ ракеты и бронетехнику Минобороны Испании подтвердило отправку Киеву ракет Patriot и танков Leopard РИА «Новости»

Читать 360 в

Министерство обороны Испании подтвердило отправку Вооруженным силам Украины ракет для комплексов Patriot. В военном ведомстве также сообщили о передаче бронеавтомобилей и танков Leopard, сообщило РИА «Новости».

Отправку оружия подтвердила министр обороны страны Маргарита Роблес.

Реклама

«Министр особо сосредоточила внимание на вкладе Испании в противовоздушную оборону, … объявив о поставке комплекта зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot, которые прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней», — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Испания готовит к передаче Украине танки Leopard — первые из них планируется поставить до конца июня. В течение несколько месяцев ВСУ также отправят боеприпасы калибра 155 и 120 миллиметров.

Также испанские власти поставят Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, бронетранспортеры, противотанковое вооружение, гаубицы полевой артиллерии, системы воздушного наблюдения и модули защиты от БПЛА.

Ранее стало известно, что Испания под давлением НАТО согласилась отправить Украине ракеты для Patriot, но отказалась передавать сами комплексы.