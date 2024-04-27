Испания передаст ВСУ ракеты и бронетехнику | 360°

27 апреля 2024, 04:24
Испания передаст ВСУ ракеты и бронетехнику
Минобороны Испании подтвердило отправку Киеву ракет Patriot и танков Leopard
Министерство обороны Испании подтвердило отправку Вооруженным силам Украины ракет для комплексов Patriot. В военном ведомстве также сообщили о передаче бронеавтомобилей и танков Leopard, сообщило РИА «Новости».
Отправку оружия подтвердила министр обороны страны Маргарита Роблес.
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«Министр особо сосредоточила внимание на вкладе Испании в противовоздушную оборону, … объявив о поставке комплекта зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot, которые прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней», — уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, в министерстве сообщили, что Испания готовит к передаче Украине танки Leopard — первые из них планируется поставить до конца июня. В течение несколько месяцев ВСУ также отправят боеприпасы калибра 155 и 120 миллиметров.
Также испанские власти поставят Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, бронетранспортеры, противотанковое вооружение, гаубицы полевой артиллерии, системы воздушного наблюдения и модули защиты от БПЛА.
Ранее стало известно, что Испания под давлением НАТО согласилась отправить Украине ракеты для Patriot, но отказалась передавать сами комплексы.
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