Мир 28 апреля 2024, 01:40 «Европа — хватит». В Париже прошла акция против военной помощи Украине Участники акции «За мир» в Париже потребовали выхода Франции из НАТО Freepik

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Акция «За мир», направленная против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО, прошла в Париже. Ее организатором выступила правая партия «Патриоты», сообщило РИА «Новости».

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо традиционно порвал флаги НАТО и Евросоюза, отметив, что «нужно все исправить, покончив с символом порабощения и войны».

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«И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз, через Frexit (выход Франции из состава ЕС — прим. ред.)», — сказал он.

Участники акции собрались на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Они жгли фаеры с дымом в цветах французского флага.

Также митингующие принесли с собой растяжки и плакаты с надписями: «За мир», «Frexit», «НАТО — стоп» и «Европа — хватит».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о единогласном решении стран Европы ввести новые санкции против России. Французский лидер назвал военную помощь Украине приоритетом стран Евросоюза.