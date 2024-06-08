Столтенберг отказался от плана военной помощи Украине на €100 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине из-за отсутствия согласия со стороны членов альянса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса», — заявили в публикации.

До этого Столтенберг обнародовал план объединения взносов союзников на сумму 100 миллиардов евро на пять лет для помощи Киеву. Только члены альянса усомнились в его жизнеспособности. Теперь появился новый план, который министры обороны стран-членов НАТО могут одобрить на следующей неделе.

По нему предлагается тратить на помощь Украине примерно 40 миллиардов евро в год, причем вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. На долю США придется примерно половина от этой суммы.

Ранее на саммите альянса отказались обсуждать вступление Украины в организацию, аргументируя это тем, что на ее территории продолжается конфликт. Как заметил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, НАТО в этом случае пришлось бы вступить в войну с Россией.