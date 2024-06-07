На саммите НАТО в Вашингтоне отказались обсуждать вступление Украины в альянс

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что на ближайшем саммите в Вашингтоне вопрос о возможном вступлении Украины в альянс даже не будут обсуждать. Его слова привела газета Washington Post .

«Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку в первую очередь Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью, и НАТО оказался бы в состоянии войны с Россией», — сказал военачальник.

По его словам, принять Украину в блок на данном этапе было бы неразумно, и киевские власти знают об этом. Так что на саммите этот вопрос даже не станут поднимать. Не будут обсуждать и сроки и условия вступления Украины в будущем.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина может не стать членом НАТО даже после завершения конфликта.