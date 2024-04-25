Столтенберг не исключил, что после отставки займется пилотированием | 360°

25 апреля 2024, 23:19
Столтенберг не исключил, что после отставки займется пилотированием
Генсек НАТО Столтенберг впервые совершил полет на истребителе Eurofighter
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые совершил полет на немецком истребителе Eurofighter на авиабазе Лаге в Германии. Об этом сообщило РБК в своем Telegram-канале.
Во время полета он дважды взялся за штурвал. Столтенберг назвал полет на истребителе «великим опытом» и даже допустил, что займется пилотированием Eurofighter после ухода с должности генсека НАТО.
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Журналистам он рассказал, что были и сложности, связанные с сильными перегрузками. Также он добавил, что авиабаза Лаге «важна для НАТО, потому что здесь [альянс] обучает лучших пилотов в мире».
Ранее Столтенберг опроверг слова польского президента Анджея Дуды о возможности размещения американского ядерного оружия в Польше.
По его словам, НАТО не планирует расширять зону дислокации ядерного оружия и размещать его в какой-то из стран альянса. Столтенберг также заверил, что блок не стремится к прямому конфликту с Россией.
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