Столтенберг не исключил, что после отставки займется пилотированием | 360°

Мир 25 апреля 2024, 23:19 Столтенберг не исключил, что после отставки займется пилотированием Генсек НАТО Столтенберг впервые совершил полет на истребителе Eurofighter flickr.com

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые совершил полет на немецком истребителе Eurofighter на авиабазе Лаге в Германии. Об этом сообщило РБК в своем Telegram-канале.

Во время полета он дважды взялся за штурвал. Столтенберг назвал полет на истребителе «великим опытом» и даже допустил, что займется пилотированием Eurofighter после ухода с должности генсека НАТО.

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Журналистам он рассказал, что были и сложности, связанные с сильными перегрузками. Также он добавил, что авиабаза Лаге «важна для НАТО, потому что здесь [альянс] обучает лучших пилотов в мире».

Ранее Столтенберг опроверг слова польского президента Анджея Дуды о возможности размещения американского ядерного оружия в Польше.

По его словам, НАТО не планирует расширять зону дислокации ядерного оружия и размещать его в какой-то из стран альянса. Столтенберг также заверил, что блок не стремится к прямому конфликту с Россией.