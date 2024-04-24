В НАТО опровергли возможность размещения ЯО в Польше | 360°

24 апреля 2024, 02:04
В НАТО опровергли возможность размещения ЯО в Польше
Столтенберг: НАТО не планирует расширять зону дислокации ядерного оружия
Североатлантический альянс не планирует размещать свои ядерные силы и вооружение на территории Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство Reuters.
«У НАТО нет каких-либо планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — сказал генсек.
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По словам Столтенберга, альянсу не нужен конфликт с Россией. При этом НАТО будет обеспечивать безопасность народов, проживающих в странах организации.
Ранее о готовности разместить на территории Польши американское ядерное оружие заявил президент республики Анджей Дуда.
В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что если польские власти реализуют планы по размещению у себя ЯО, то Россия предпримет ответные шаги для обеспечения своей безопасности.
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