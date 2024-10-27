Стояногло призвал Санду признать итоги выборов президента в Молдавии

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло призвал свою соперницу на президентских выборах Майю Санду признать результаты голосования в случае ее проигрыша. Слова политика привело РИА «Новости».

Стояногло предложил Санду подписать публичное соглашение, в котором она обязалась бы признать итоги выборов, если не сможет одержать победу. В свою очередь, бывший генпрокурор пообещал не призывать сторонников «Партии социалистов» на общенациональные протесты в Кишиневе, если проиграет сам.

Санду проигнорировала предложение, но обратилась к гражданам Молдавии с просьбой поддержать ее во втором туре.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. Майя Санду, пытающаяся переизбраться на второй срок, получила 36,72% голосов, у ее соперника Александра Стояногло — 25,98%. Второй тур выборов пройдет 3 ноября.