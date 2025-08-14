Стивен Кинг придумал плохой и хороший конец истории ужасов Трампа
Стивен Кинг: хорошим концом истории ужасов Трампа станет импичмент
Правление Дональда Трампа в США стало историей ужасов, которая могла бы закончиться его отставкой. Писатель Стивен Кинг заявил об этом The Guardian.
Писатель ответил на вопросы читателей о музыке и книгах. Один из них спросил, каким стал бы конец трамповской Америки, если бы пришлось его сочинить.
«Я думаю, это был бы импичмент, что, на мой взгляд, было бы хорошим финалом. Я бы с удовольствием увидел его в отставке, скажем так. <…> В любом случае, это ужасная история. Трамп — это ужасная история, не правда ли?» — ответил он.
Плохой концовкой хоррора Кинг назвал третий срок Трампа. По его мнению, снова став президентом, республиканец получит полную власть над страной.
Кинг и раньше высказывался против Трампа. После победы политика на президентских выборах он временно ушел из соцсети X, но потом вернулся, чтобы оскорбить его и бизнесмена Илона Маска.