«Соскучились?» Стивен Кинг вернулся в X и оскорбил Трампа и Маска

Американский писатель Стивен Кинг, покинувший соцсеть X в ноябре из-за «токсичной» атмосферы, вернулся, чтобы опубликовать оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

«Я вернулся! Соскучились?» — написал Кинг.

Маск отреагировал сообщением: «Скучал, если честно».

Однако Маск не стал комментировать второе сообщение писателя, в котором тот резко выразил недовольство политикой американского президента в отношении России, назвав Трампа «недоумком».

«Это вдвойне относится к Илону» — добавил Кинг.

Неясно, будет ли Кинг продолжать активно публиковать сообщения в социальной сети. В ноябре, после того как Трамп одержал победу на выборах, писатель заявил, что прекращает пользоваться X и переходит на аналогичную платформу Threads*. Кинг уже много лет поддерживает демократов и выступал против Трампа еще до его первой победы на выборах в 2016 году.

Стивен Кинг — американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов». Его книга «Кладбище домашних животных» стала самой продаваемой в жанре хоррор в период с 2020-го по 2024 годы в сети российских магазинов «Читай-город».

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