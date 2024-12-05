Американские политики намеревались свергнуть правительство России, потому что не заинтересованы в ее процветании. Бывший член палаты представителей США от штата Гавайи, кандидат в директоры национальной разведки Тулси Габбард заявила об этом в служебной переписке в 2017 году, сообщил телеканал ABC News .

Бывшие помощники Габбард рассказали журналистам о ее пророссийских взглядах. В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала постоянной зрительницей RT. Прежние однопартийцы даже объявили ее агентом Кремля, однако собеседники ABC News опровергли эту информацию.

Взгляды экс-конгрессвуман менялись постепенно. Если в 2014 году она призвала ввести против России жесткие санкции, то спустя три года заявила о противоположном. В служебной записке для сотрудников предвыборной кампании в 2017 году Габбард обвинила США и НАТО в провоцировании российской агрессии.

«Нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть правительство России. На самом деле, я почти уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать. Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной», — написала она.

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал Габбард в качестве нового директора национальной разведки. После теракта в башнях-близнецах она заступила на службу в армию США, а впоследствии стала независимым политиком.