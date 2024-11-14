Тулси Габбард с легкой руки избранного лидера США Дональда Трампа может возглавить Национальную разведку. Она служила в Ираке и два десятка лет провела в политике. К тому же она в состоянии разбить косный истеблишмент старой администрации. Все, что известно о новой ставленнице 47-го президента Соединенных Штатов, читайте в материале 360.ru.

Биография Талси Габбард Тулси Габбард родилась 12 апреля 1981 года в маленькой деревне Лелоалоа на острове Тутуила в южной части Тихого океана. В молодости ее родители, Кэрол и Майк Габбард, были последователями Фонда науки идентичности — тетя политика позднее описала это как «альтернативное правое движение Харе Кришна». Девочка была четвертой из пятерых детей семьи Габбард. Все они получили индуистские имена: Бхакти, Джай, Нараян, Вриндаван и Тулси. Последнее на санскрите обозначает «священный базилик». Он считается земным проявлением богини Туласи и самым святым из всех растений в индуизме: очищает тело, а иногда и излечивает от всех болезней.

Фото: Двухлетняя Тулси Габбард с отцом. Фото из соцсетей Майка Габбарда / Соцсети 1/3 Фото: Изображение богини Туласи / Википедия 2/3 Фото: Тулси или Туласи, священный базилик / Википедия 3/3

Когда Тулси было два года, ее семья вернулась на родину отца — на Гавайи. Кстати, при всех своих занятиях индуизмом, Габбард-старший был и остается католиком. Да, он как-то совмещает службы в храме с коллективным воспеванием имени Кришны и мантра-медитациями. Так что дети получили представление не только о Кришне, но и о Христе. За исключением двух лет, проведенных в миссионерской школе для девочек на Филиппинах, Тулси училась дома. В свободное от учебников время занималась серфингом, боевыми искусствами и йогой. Последовательницей Кришны она стала по собственному желанию: родители не настаивали, чтобы дети бездумно повторяли их путь.

Фото: Тулси Габбард с сестрой Вриндаван, середина 80-х годов XX века. Фото из соцсетей Майка Габбарда / Соцсети

Служба в армии Габбард начала свою политическую карьеру вместе с новым XXI веком. В 2002 году она победила на выборах в Палату представителей штата Гавайи и стала самой молодой женщиной в истории США, избранной в законодательное собрание. Она работала в комитетах по образованию, туризму и экономическому развитию. Однако уже через год Габбард вступила в Национальную гвардию штата и, отказавшись от депутатского мандата, отправилась добровольцем в Ирак. Там она служила в медицинском подразделении армии США. За военные заслуги получила медаль «За похвальную службу».

Вернувшись с Ближнего Востока, Габбард отправилась учиться в офицерскую школу Алабамской военной академии и стала первой в истории женщиной, которая окончила этот вуз с лучшим результатом среди всего выпуска. После этого она возглавила взвод военной полиции Национальной гвардии Гавайев. Во время следующей армейской «командировки» Габбард была инструктором по начальной военной подготовке Кувейтской национальной гвардии. За это ее, опять-таки первой из женщин, удостоили местной военной награды.

Фото: Тулси Габбард повышают до майора на церемонии на Национальном мемориальном кладбище Тихого океана, 12 октября 2015 года. House.org / Global Look Press

Габбард в политике После службы в армии Габбард окончила Гавайский тихоокеанский университет и с дипломом бакалавра делового администрирования устроилась помощницей сенатора от штата Гавайи Дэниела Акаки. Кстати, этот политик входил в пятерку худших сенаторов США по версии журнала Time: его законопроекты никогда не доходили до рассмотрения. Между тем, амбициозная кришнаитка методично двигалась по политической лестнице: победила на выборах в Городской совет Гонолулу, а затем стала пробиваться в члены Палаты представителей конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев. Габбард лично поддержал тогдашний президент США Барак Обама, и она победила.

Интересно Соперником Габбард выступал яркий и неординарный республиканец Кавика Кроули. В то время он был разведенным отцом троих детей и жил в своей машине. Он подрабатывал чем придется и со скрипом зарабатывал лишь 15 тысяч долларов в год. Возможно, он стал первым в истории бездомным, баллотирующимся в конгресс. Одним из пунктов в предвыборной программе Кроули была отмена закона о запрете курения в общественных места. Также он выступал за суверенитет Гавайев, хотя у него и не было гавайских предков. Все любили «бездомного мастера на все руки», но он получил только 18,6% голосов избирателей. Зимой 2023-го Кроули погиб. Соперником Габбард выступал яркий и неординарный республиканец Кавика Кроули. В то время он был разведенным отцом троих детей и жил в своей машине. Он подрабатывал чем придется и со скрипом зарабатывал лишь 15 тысяч долларов в год. Возможно, он стал первым в истории бездомным, баллотирующимся в конгресс. Одним из пунктов в предвыборной программе Кроули была отмена закона о запрете курения в общественных места. Также он выступал за суверенитет Гавайев, хотя у него и не было гавайских предков. Все любили «бездомного мастера на все руки», но он получил только 18,6% голосов избирателей. Зимой 2023-го Кроули погиб.

Габбард стала первым конгрессменом индуистского вероисповедания в истории США и приносила присягу на «Бхагавадгите» в переводе и с комментариями Бхактиведанты Свами Прабхупады. Этот экземпляр ей подарил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего официального визита в США осенью 2014 года.

Фото: Тулси Габбард и премьер-министр Индии Нарендра Моди / Википедия

В ноябре 2016 года Габбард переизбрали на второй срок. Она три года была вице-председателем Национального комитета Демократической партии. При этом политик позволяла себе критиковать лично Обаму, осуждала американское вмешательство во внутреннюю жизнь Сирии и Ливии, имела жесткую позицию по вопросу иммиграции. Словом, не удивительно, что тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп устроил встречу с Габбард — они сходились во многих вопросах. После своей победы 45-й президент заявлял, что рассматривал политика на пост госсекретаря, министра обороны или постоянного представителя США при ООН. Но назначения не получилось.

Фото: Тулси Габбард и сенатор США Чак Грассли, Вашингтон, 9 февраля 2023 года. Julia Wilkinson — CNP / Global Look Press

На следующие президентские выборы Габбард решила идти сама. Это сильно не понравилось ее однопартийцам: все знали об антивоенной позиции политика. Она тут же стала мишенью для демократов и лично Хиллари Клинтон: она завела старую волынку про «фаворитку Кремля» и российскую поддержку. Габбард в долгу не осталась: назвала Клинтон «королевой разжигателей войны», «воплощением коррупции» и «олицетворением гнили, разъедающей Демократическую партию». А еще подала иск о клевете и потребовала 50 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.

Габбард о Росссии и Украине Габбард не стала терпеть нападки и в октябре 2022 года покинула Демократическую партию. Политик примкнула к республиканцам. Она раскритиковала экономические санкции против России и пояснила, что куда больше от них пострадают американцы: это им придется больше платить за нефть и газ. Кроме того, Габбард заявила, что свобода средств массовой информации в России «не так уж и отличается» от той, что бытует в Соединенных Штатах. Также она обвинила НАТО и правительство США в том, что они спровоцировали конфликт и пытаются превратить Украину в еще один Афганистан, надеясь руками украинцев убить как можно больше россиян.

Интересно Габбард в эфире Fox News заявляла, что за атакой на «Северные потоки» стояли США и НАТО, а не какая-то «проукраинская группировка». Также политик не раз возмущалась, что власти Соединенных Штатов отрицают существование на Украине своих биолабораторий, несмотря на все имеющиеся доказательства. Габбард в эфире Fox News заявляла, что за атакой на «Северные потоки» стояли США и НАТО, а не какая-то «проукраинская группировка». Также политик не раз возмущалась, что власти Соединенных Штатов отрицают существование на Украине своих биолабораторий, несмотря на все имеющиеся доказательства.

Разумеется, «демократичная пресса» и в США и на Украине вдоволь оттопталась на политике за такие слова. Ей приписали даже личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. Данные американки, как «агента российских спецслужб», внесли на скандальный украинский сайт «Миротворец». Неудивительно, что Трамп решил выдвинуть принципиальную и стойкую Габбард на пост директора Национальной разведки США. Он подчеркнул, что она «на протяжении более двух десятилетий боролась за свободы всех американцев».

Габбард назначили бороться с разведкой Подавляющее большинство в администрации Трампа — это люди, которые очень жестко настроены по отношению к внешнеполитическому, внутриполитическому истеблишменту США, отметил в разговоре с 360.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Например, тот же самый Мэтт Гетц — это человек, который просто уничтожит нынешний состав Минюста США. Тулси Габбард ненавидит разведсообщество США. Поэтому Трамп так и выбрал. Эта команда подбирается не для управления чем-то, а для борьбы и уничтожения нынешнего истеблишмента и государственного аппарата, который не давал ему работать на первом сроке. Дмитрий Дробницкий

Политолог уточнил, что Габбард не любит никто из разведчиков в Вашингтоне. Она им платит той же монетой, определяя их коррумпированными кретинами. Их и Демократическую партию политик считает бандой разжигателей войны. Поэтому ее назначение на должность главы Нацразведки — сильный шаг. «Но едва ли любое назначение в Вашингтоне сейчас [может] серьезно повлиять на судьбу Украины. Тут основную роль играют две вещи: безответственный режим в Киеве и продвижение российских войск. Именно эти факторы и определят судьбу Украины», — сказал Дробницкий.

Фото: Тулси Габбард. Stefani Reynolds / Global Look Press

Личная жизнь Габбард Первый брак Габбард продлился лишь четыре года: молодым людям было трудно поддерживать отношения на расстоянии. Особенно, если учесть, что жена постоянно находилась на войне на другом континенте. Но они остались в хороших отношениях, экс-муж Эдуардо Тамайо даже жертвовал деньги на предвыборную кампанию бывшей супруги. Весной 2015 года политик вышла замуж за кинематографиста Абрама Уильямса. Они устроили ведическую свадьбу по индуистскому обряду на гавайском острове Оаху. Детей у них нет: недавно Габбард призналась, что они с мужем прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения, но пока все безуспешно.

Фото: Кэрол и Майк Габбард на 55-й годовщине свадьбы, 27 декабря 2023 года. Фото из соцсетей Майка Габбарда / Соцсети 1/2 Фото: Кэрол и Майк Габбард 27 декабря 1968 года, Ист-Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Фото из соцсетей Майка Габбарда / Соцсети 2/2

Отец Габбард тоже занимается полтикой, он — действующий сенатор штата Гавайи от Демократической партии с 2006 года. При этом Майк Габбард не поддерживает модную демократическую повестку однополых браков* и даже является «активистом антигомосексуального движения». Еще до того, как стать сенатором, они с женой держали вегетарианский ресторан. Но были вынуждены его закрыть из-за нападок недовольных либералов. Дело в том, что Габбард-старший во время радиошоу честно признался, при двух равных кандидатах-политиках он бы «выбрал того, кто не гомосексуалист». Но свобода слова оказалась не для всех.

Родная сестра Майка Габбарда и тетя Тулси Габбард — ученая, писательница, поэтесса и защитница окружающей среды, доцент в Гавайском университете Кэролайн Синавайяна-Габбард. Она была первой самоанкой, которая стала профессором в Соединенных Штатах. Весной этого года ее убили — 78-летнюю женщину забили до смерти ножом и молотком в старом общественном театре Вайвасе Ута в пригороде Апиа, столицы Самоа. Наутро в преступлении призналась подруга профессора, 57-летняя писательница и поэтесса Папали Сиа Фигель. Причины злодейства до сих пор неизвестны.

Фото: Кэролайн Синавайяна-Габбард, 7 июня 2017 года. Фото из соцсетей Кэролайн Синавайяна-Габбард / Соцсети

Несколько дней спустя после признания убийца вдруг заявила, что невиновна: якобы в тот вечер «мудрость, знания и разум улетучились», и она «потеряла свою силу, потому что была одержима дьяволом и демонами». Однако полиция утверждает, что речь идет не о спонтанном, а о предумышленном убийстве, так как Фигель явно готовилась разделаться с подругой. *Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.