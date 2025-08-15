Ставку на объятия Путина и Трампа на Аляске сделали 9% пользователей Сети

Пользователи Сети принялись делать денежные ставки относительно деталей предстоящего саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. На платформе Polymarket опубликовали несколько прогнозов о том, как пройдет историческая встреча.

Если несколько дней назад только 35% пользователей Сети ставили на то, что саммит действительно состоится, то теперь этот показатель вырос до 98%.

Также на платформе запустили опрос о том, обнимутся ли Путин и Трамп при встрече. На это поставили только 9% аудитории. Почти треть пользователей — 27% — выразили мнение, что президенты двух государств ограничатся рукопожатием, которое продлится от четырех до шести секунд.

Шансы на прекращение огня до конца 2025 года в Сети оценили на 35%. На то, что по итогам переговоров Украина пойдет на территориальные уступки, поставили 30%.

Ранее стало известно, что Трамп действительно намерен обсудить с Путиным вопрос украинских территорий на Аляске. Однако президент США отметил, что решение по этим вопросам предстоит принимать Киеву.