На саммите на Аляске российский и американский президенты обсудят вопрос территорий Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщило агентство Reuters .

По словам главы Соединенных Штатов, он готов затронуть тему на предстоящей встрече, однако решение должен принять Киев.

«Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что хотел бы сконцентрироваться на проблемах собственного государства, но принимает участие в урегулировании украинского кризиса ради спасения человеческих жизней.

Президент США выразил надежду, что саммит на Аляске принесет хорошие результаты, а также высказался о российском лидере.

«Он (Владимир Путин) умный парень. <…> С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что, если прогресса по украинскому конфликту достичь не удастся, США будут готовы ввести серьезные санкции против России. Он пригрозил российской стороне тяжелыми экономическими последствиями.

При этом Трамп подчеркнул, что не допускает возможности предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО.

«Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определенные вещи, которых не будет», — указал американский лидер.

Ранее стало известно, что в Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для главы киевского режима Владимира Зеленского. На саммите может решиться судьба всей Украины, хотя ее представителей участвовать не позвали.