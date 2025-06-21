Статус страны — гостя ПМЭФ-2026 получила Саудовская Аравия

Фото: РИА «Новости»

В 2026 году страной — гостем на Петербургском международном экономическом форуме станет Саудовская Аравия. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Страной — гостем ПМЭФ в 2026 году выступит Саудовская Аравия», — сказал он.

Кобяков напомнил, что в разные годы на форум в качестве гостей приглашали делегации из Египта и Катара. В 2023 году этот статус был у Королевства Бахрейн.

Советник президента России Владимира Путина выразил надежду, что в будущем одна из африканских стран также станет страной-гостем.

На ПМЭФ особое внимание уделяют международному сотрудничеству. В этом году форум посетили представители более чем 90 государств.

В ходе выступления на пленарном заседании Путин заявил, что Россия выступает за  многополярный порядок в мире, где все бы договаривались и находили решения.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте