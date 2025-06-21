В 2026 году страной — гостем на Петербургском международном экономическом форуме станет Саудовская Аравия. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков .

«Страной — гостем ПМЭФ в 2026 году выступит Саудовская Аравия», — сказал он.

Кобяков напомнил, что в разные годы на форум в качестве гостей приглашали делегации из Египта и Катара. В 2023 году этот статус был у Королевства Бахрейн.

Советник президента России Владимира Путина выразил надежду, что в будущем одна из африканских стран также станет страной-гостем.

На ПМЭФ особое внимание уделяют международному сотрудничеству. В этом году форум посетили представители более чем 90 государств.

В ходе выступления на пленарном заседании Путин заявил, что Россия выступает за многополярный порядок в мире, где все бы договаривались и находили решения.