Путин заявил о желании России достичь сбалансированного развития мира

Путин: Россия стремится к сбалансированному развитию мира и объединению усилий

Действия России направлены на объединение усилий партнеров для решения задач. Она стремится к сбалансированному развитию мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

«Все, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия партнеров для решения общецивилизационных задач», — сказал он.

Путин отметил, что страна выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок, где все бы договаривались и находили решения. Также российские власти готовы взаимодействовать с теми странами, которые теряют свои позиции на мировой арене.

«Наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер, чтобы решения были сбалансированными», — добавил глава государства.

По словам Путина, Россия не сопротивляется старым порядкам, а объединяет друзей — всех, кто хочет работать вместе с ней над решением общецивилизационных задач.

Ранее президент заявил, что к 2030 году Россия должна попасть в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса. Также он отметил, что уровень бедности в стране снизился до рекордных значений.