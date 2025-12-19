Израиль обвинили в затягивании реализации мирной сделки Трампа по Газе

Власти Израиля до сих пор не вывели свои войска из сектора Газа для перехода ко второму этапу мирного соглашения президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью газете Asharq Al-Awsat заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.

Он пояснил, что палестинская группировка ХАМАС пока не вернула тело последнего израильского заложника, которого не может найти из-за огромного количества обломков, оставшихся после налетов авиации. Власти Израиля уже заявили, что не пойдут на второй этап пока не получат останки.

Бадр Абдель Аты подчеркнул, что рассчитывает на помощь США в решении этого вопроса.

«Необходимо еще раз подчеркнуть важность закрепления соглашения о перемирии и продвигаться в реализации второго этапа со всеми его требованиями. Это включает в том числе перегруппировку израильских войск и их вывод из Газы», — заявил министр иностранных дел Египта.

Он отметил, что предусмотренные третьим этапом переходные структуры под руководством «Совета мира» для международного управления Газой уже формируются.

В конце ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о ликвидации пяти высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС в ответ на нарушение режима прекращения огня.

Политик подчеркнул, что радикалы не оставили попыток вернуться к боевым действиям и постоянно нападают на израильских солдат.