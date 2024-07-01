Американским пилотам в Германии запретили ездить на работу в форме

Stars and Stripes: пилотам ВВС США в ФРГ запретили носить форму вне авиабазы

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Летчикам 52-го истребительного авиаполка ВВС США в Германии ради безопасности запретили выходить в форме за пределы авиабазы. Об этом сообщило издание Stars and Stripes.

Авиабаза Шпангдалем расположена в сельской местности на западе ФРГ. Летчикам в качестве меры предосторожности запретили носить форму за пределами базы и рекомендовали ездить на работу в гражданской одежде. В последний раз такое ограничение вводили в 2010 году из-за угрозы терроризма.

Все военные базы США в Европе в конце июня привели в состояние повышенной боеготовности и усилили меры безопасности. Штаб-квартира Европейского командования в Штутгарте объявила о повышении уровня реагирования до состояния «Чарли». Оповещение распространялось на базы в Германии, Италии, Румынии и Болгарии.

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