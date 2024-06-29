Пентагон заключил миллиардный контракт на создание комплексов ПВО Patriot

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на создание комплексов противовоздушной обороны Patriot на 5,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны США.

Компания является одним из крупнейших оборонных подрядчиков. Работы пройдут в разных штатах, среди которых Алабама, Техас, Флорида. Количество планируемых к производству комплексов не называется. Контракт должен быть исполнен в срок до 30 июня 2027 года.

Ранее старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер обратил внимание на то, что увлечение Пентагона слишком сложной техникой не только не идет на пользу армии, но и приводит к катастрофическим последствиям. К примеру, в серии катастроф с V-22 Osprey только за два года погибли 20 американцев. При этом командование продолжает требовать большие суммы на закупки, фактически подрывающие эффективность вооруженных сил Соединенных Штатов, указал Грейзер.